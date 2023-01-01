Остекление балконов и лоджий в Воронеже
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Виды остекления балконов и лоджий
Расширить возможности использования площади балкона, обеспечить дополнительную защиту от шума, холода и нежелательного проникновения ветра, улучшить внешний вид балкона и лоджии – помогает профессиональное остекление.
Пластиковое остекление балконов и лоджий недорого и надёжно - это желание практически всех владельцев квартир. Поэтому, помимо изготовления и установки окон, мы предлагаем своим клиентам остекление лоджий и балконов любых площадей и сложности.
6 причин застеклить балкон или лоджию
квартиры или дома.
Оказываем остекление балконов и лоджий под ключ.
Даже если балкон выходит на оживленную улицу, шум снаружи не нарушит ваш сон.
В любую погоду ваша квартира с застекленным балконом надежно защищена от дождя и снега.
Застеклив лоджию, вы сделаете ее более комфортной и красивой.
Застеклив его, вы забудете о том, чтобы сметать тополиный пух, листву, мусор, отмывать грязь — их просто не окажется.
Мы используем рамы, фурнитуру высокой прочности. Они сводят к нулю вероятность проникновения злоумышленников в квартиру через балкон.
Отделка и утепление балконов и лоджий
Варианты отделки: от классики до hi-tech
От отделки зависит, насколько комфортным и долговечным будет балкон. Утепленный пол, розетки, светильники, шкафы — оборудуйте балкон так, чтобы вам хотелось туда возвращаться снова и снова. А качественная внешняя отделка защитит балкон от сквозняков и влаги — так он дольше прослужит. Остеклить балкон пластиковыми рамами по акционной цене это разумное и выгодное решение, от которого не стоит отказываться.
Перед отделкой балкона и лоджии «под ключ» можем сделать кладку из пеноблоков, кровлю, изготовить встроенную мебель, утеплить пол и стены. Убедитесь в высоком качестве наших услуг — вызывайте замерщика бесплатно. Он проконсультирует и даст профессиональные советы.
Выполненные работы в цифрах
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Какие бывают виды отделки?
- В зависимости от выбранного материала профиля, можно застеклить балкон пластиковыми окнами или алюминиевыми, деревянными. Последний вариант вообще отпал в последнее время, поскольку такие рамы менее долговечны, непрактичны и требуют большого ухода. Гораздо выгоднее его заменить ламинированным профилем под дерево.
- В зависимости от назначения конструкции: холодное или тёплое остекление.
- Для минимальной защиты (от шума, пыли, ветра), но долговечности материала, выбирают суперлёгкие и прочные алюминиевые конструкции. Их минус – большая теплопроводность.
- Желая утеплить балкон или лоджию, заказывают его «тёплый» вариант (с утеплителем или стёкла с подогревом). Или же выбирайте отделку балкона ПВХ панелями. Недостаток последних – более тяжёлые конструкции.
Как остеклить балкон алюминиевым профилем?
Для этого определитесь, холодный профиль или с утеплителем больше подойдет для балкона. Понятно, что такие конструкции отличаются по цене. А дальше удобнее всего вызвать профессионального замерщика и заказать изготовление с установкой у профильной компании. Для функциональности и защиты весь заявленный срок службы очень важны правильная установка с выравниванием конструкций, профессиональная отделка балкона. Наша компания предлагает:
- Бесплатный выезд замерщика.
- Изготовление раздвижных конструкций в короткие сроки.
- Установку без сквозняков, зазоров и трещин.
- Материалы европейского качества и гарантии.
- Остеклить лоджию пластиковыми рамами по низкой цене.
Желая установить пластиковые окна на балкон, нужно учитывать
- Толщину каркаса и количество камер – чтобы стенки балкона могли выдерживать конструкцию, не расшатывались и не деформировались при открывании.
- Функциональность стеклопакета и необходимую степень попадания света на балкон. В таком случае требуется хорошее освещение, чтобы освещать также квартиру через балкон.
- Насколько основательное утепление балкона. Современные смарт- или термостёкла позволяют не только защитить помещение, но и предлагают дополнительный обогрев.
- Важность защиты балкона от проникновения, использования противовзломной фурнитуры и т.д.
Связывайте с нами, чтобы заказать отделку балконов. Цена материалов от прямого производителя, комплексное выполнение работ с гарантиями обеспечивают доступные, выгодные услуги и длительную, надёжную службу конструкций.
Какие окна Вам подходят
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1. Вы выбираете пластиковые окна для частного дома или квартиры?
Частный дом
Квартира
2. В какую комнату Вы выбираете окна?
Гостиная
Спальня
Детская
Кухня
Жилой балкон, лоджия, терасса
Не жилой балкон, лоджия, терасса
3. Приходится ли пользоваться обогревателями, когда на улице холодно?
Да
Нет
4. Ваши окна выходят на солнечную или теневую сторону?
Солнечная
Теневая
5. Необходима ли повышенная шумоизоляция для вашего окна?
Да
Нет
6. Какие пожелания по дизайну?
Стандартное окно
Окно цветное с одной стороны (внутренней или внешней)
Окно цветное с обеих сторон (внутренней и внешней)
Окно нестандартной формы
Наша программа рекомендует Вам к остеклению следующие комплектации окон:
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