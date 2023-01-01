Остекление балконов и лоджий в Воронеже

Высокое качество от производителя по доступной цене
До конца скидка на остекление до 65%
до окончания акции осталось:
Номер телефона
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне» Вы принимаете условия политики конфиденциальности в отношении обработки персональных данных.
Или обратитесь к нам по телефону: 8 (800) 333-55-62 (звонок бесплатный).

Бесплатные услуги

при заказе пластиковых окон
Точный замер
Точный замер
Доставка
Доставка
Подъем на этаж
Подъем на этаж
Вынос мусора
Вынос мусора

Виды остекления балконов и лоджий

Расширить возможности использования площади балкона, обеспечить дополнительную защиту от шума, холода и нежелательного проникновения ветра, улучшить внешний вид балкона и лоджии – помогает профессиональное остекление.

Пластиковое остекление балконов и лоджий недорого и надёжно - это желание практически всех владельцев квартир. Поэтому, помимо изготовления и установки окон, мы предлагаем своим клиентам остекление лоджий и балконов любых площадей и сложности.

Теплое остекление пластиковым профилем

Теплое остекление балкона и лоджии

Для максимального использования полезной площади балкона и лоджии идеальным решением является теплое остекление. Оно предусматривает монтаж профильных систем VEKA, Rahau, KBE из пластика с теплопакетом (одно- или двухкамерным).

В компании можно заказать теплое остекление балконов и лоджий в Воронеже по низкой цене. В ходе монтажных работ используем оригинальные стеклопакеты и фурнитуру популярных брендов. Мы гарантируем высокое качество, оперативное обслуживание, ответственный подход к теплому остеклению. Наши низкие цены на теплое остекление балконов и лоджий обусловлено тесным сотрудничеством с производителями.

Когда на улице зима, на балконе или лоджии будет держаться комфортная температура, благодаря энергосберегающему ПВХ профилю, который не пропускает холод с улицы и сдерживает тепло в квартиры. Когда на улице −15°С, на балконе и лоджии с теплым остеклением температура будет достигать до +20°С. Герметичность всей конструкции надежно защищает квартиру от шума, пыли, сквозняков и дождей.

Преимущества

  • Максимальная теплосохранность.
  • Расширение полезной площади.
  • Абсолютная герметичность.
  • Максимальная шумоизоляция.
  • Защита от пыли, осадков, вредных веществ.
  • Доступная стоимость.
Цена от 6 805 руб.

Остекление теплым профилем помогает повысить температуру воздуха на неотапливаемой лоджии и балконе до уровня комнатной температуры. Монтаж возможен на типовых и фигурных парапетах, а наш специалист подберет оптимальное решение по качеству и цене. На недостаточной для распашных створок площади, например в узких балконах и лоджий, можно монтировать раздвижные.

Чтобы использовать все квадратные метры квартиры с пользой, объедините балкон и лоджию с соседней комнатой, остеклив ее теплым профилем. Так можно сделать гостиную, спальню, детскую, кабинет и расширить площадь. В любую погоду здесь будет комфортно, тепло, тихо. Заказать остекление балкона и лоджии можно прямо сейчас пока действуют выгодные условия.

Холодное остекление алюминиевым профилем

Холодное остекление балкона и лоджии

Идеальное решение для летних балконов и лоджий. При холодным остеклением используется профиль из алюминия. Он обладает полезным свойством к устойчивости деформации и перепадам температур. К преимуществам можно отнести отличную защиту от пыли и влаги, попадающих с улицы. Холодное алюминиевое остекление делает балкон или лоджию более стильным и эстетически привлекательным помещением.

Раздвижные рамы из профиля PROVEDAL экономят бюджет и полезные квадратные метры балкона или лоджии. В компании можете заказать холодное остекление балкона в Воронеже по доступным ценам. Мы устанавливаем раздвижные профили со стеклопакетами PROVEDAL под ключ, гарантируем высокое качество продукции, монтажа, быстрое выполнение, удобный сервис.

Преимущества

  • Защита квартиры от влаги, пыли, ветра.
  • Красивый вид.
  • Удобство эксплуатации. В неотапливаемом помещении в любую погоду можно хранить вещи, сушить белье.
Цена от 5 415 руб.

В основе конструкций — легкий и долговечный алюминий. Он безопасный для экологии, негорючий, устойчив к влаге, деформации, температурным перепадам. Герметичность рам усиливает фетровый уплотнитель, который не дает влаге проникать внутрь. Роликовый механизм металлических систем обеспечивает надежное запирание створок, плавный ход вдоль направляющих.

Однако холодный профиль не сможет защитить балкон от мороза в зимние дни. С ним температура воздуха на лоджии выше уличной всего на несколько градусов. Если ваша цель — обустроить балкон без максимального утепления, лучше остеклить его алюминиевым профилем. Вариант экономичный и удобный. Монтажные работы менее трудоемкие, чем при установке ПВХ конструкций и стоят гораздо дешевле.

Холодное остекление алюминиевым профилем

Холодное остекление алюминиевым профилем

Конструкция без использования рам позволяет больше проникать света в помещение, что сделает его более светлым экономя на электричестве. Такое остекление балкона и лоджии достаточно прочное, т.к. используются прочные закаленные стекла с крепкими алюминиевыми опорами. Также безрамное остекление балкона и лоджий не вредит шумоизоляции.

Мы предлагаем воспользоваться услугой французского остекления лоджий и балконов по специальной скидке, а на сэкономленные средства можно заказать утепление или красивую мебель. В работе используется профиль от немецкого производителя VEKA, который поставляет комплектующие к нам напрямую. Работа без посредников позволяет устанавливать доступные цены на услуги, а также гарантировать высокое качество готовых конструкций. Мы берем на себя весь комплект работ — от замера до монтажа.

Выделяют 4 типа французского остекления:

  • Классическое решение — балкон без площадки с громадной дверью-окном. В паре с кованой решеткой такое решение отлично вписывается в экстерьер малоэтажных домов.
  • Полукруглый вариант — остекленная по всей площади замена типовому угловому балкону.
  • Облегченная конструкция на основе алюминиевого профиля — подходит для южных регионов, где теплоизоляция не принципиальна.
  • Лоджия либо балкон с остеклением на основе профиля ПВХ — утепленный вариант французского балкона с дополнительной шумо- и теплоизоляцией, подходящий для больших городов, центральных и северных регионов.
Цена от 5 815 руб.

Независимо от типа конструкции французский подход позволяет застеклить балкон недорого и впустить больше света в комнату, визуально расширить пространство, преобразить интерьер за счет использования рельефных стекол, тонировки и витражных покрытий.

Подарите своей квартире больше света с французским остеклением лоджий и балконов. Звоните, мы ответим на любые вопросы касательно услуги и пришлем специалиста для выполнения замеров. Мы предлагаем остекление балконов с низкими ценами и повышенной гарантией на монтажные работы.

Рассчитайте стоимость окон за 3 минуты!

Воспользуйтесь простым онлайн-калькулятором, чтобы узнать стоимость пластикового окна из немецкого профиля по предварительным данным. Получите за пару минут ответ о стоимости ПВХ окна на указанный мобильный номер или можете обратиться к опытным консультантам за помощью, они помогут подобрать оптимальный и недорогой вариант.

Какой объект Вы планируете остеклять?
Квартира
Частный дом
Офис
Укажите тип окон
Одностворчатое
Двустворчатое
Трехстворчатое
Балконный блок
Укажите размер и количество конструкций
Выберите дополнения к окнам
Расчет почти готов
Укажите телефон куда будет выслан результат
Номер телефона

6 причин застеклить балкон или лоджию

01
Расширение полезной площади

квартиры или дома.

Оказываем остекление балконов и лоджий под ключ.

02
Высокая шумоизоляция

Даже если балкон выходит на оживленную улицу, шум снаружи не нарушит ваш сон.

03
Защита от осадков, пыли, мусора, ветра

В любую погоду ваша квартира с застекленным балконом надежно защищена от дождя и снега.

04
Красота и уникальность

Застеклив лоджию, вы сделаете ее более комфортной и красивой.

05
Простота уборки на балконе

Застеклив его, вы забудете о том, чтобы сметать тополиный пух, листву, мусор, отмывать грязь — их просто не окажется.

06
Надежная взломозащита

Мы используем рамы, фурнитуру высокой прочности. Они сводят к нулю вероятность проникновения злоумышленников в квартиру через балкон.

Оформите заявку на бесплатный замер
Номер телефона
Нажимая на кнопку «Отправить заявку» Вы принимаете условия политики конфиденциальности в отношении обработки персональных данных.
Или обратитесь к нам по телефону: 8 (800) 333-55-62 (звонок бесплатный).

Отделка и утепление балконов и лоджий

Варианты отделки: от классики до hi-tech

Варианты отделки: от классики до hi-tech

От отделки зависит, насколько комфортным и долговечным будет балкон. Утепленный пол, розетки, светильники, шкафы — оборудуйте балкон так, чтобы вам хотелось туда возвращаться снова и снова. А качественная внешняя отделка защитит балкон от сквозняков и влаги — так он дольше прослужит. Остеклить балкон пластиковыми рамами по акционной цене это разумное и выгодное решение, от которого не стоит отказываться.

Перед отделкой балкона и лоджии «под ключ» можем сделать кладку из пеноблоков, кровлю, изготовить встроенную мебель, утеплить пол и стены. Убедитесь в высоком качестве наших услуг — вызывайте замерщика бесплатно. Он проконсультирует и даст профессиональные советы.

Выполненные работы в цифрах

БОЛЕЕ 12 ЛЕТ
Опыт на рынке пластиковых окон
365 ДНЕЙ
Непрерывного сервиса и заботы о клиентах
БОЛЕЕ 3200
Довольных клиентов ежегодно
Наша работа в цифрах
СВЫШЕ 350 МЛН. РУБ.
Клиенты уже сэкономили на отоплении
93% КЛИЕНТОВ
Рекомендуют нас своим близким
БОЛЕЕ 125500 ОКОН
Установлено за 12 лет

С нами удобно работать

Консультация
Консультация
Даем исчерпывающие ответы на вопросы, касающихся установки и эксплуатации оконных систем.
Выезд на замер
Выезд на замер
Снятие размеров, подбор оптимальной конфигурации для Вашего здания.
Подписание договора
Подписание договора
Оформление необходимой документации по сотрудничеству.
Монтаж
Монтаж
Демонтаж старых окон и установка новой конструкции.
Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание
В любое время мы готовы помочь Вам с решением проблем, связанных с эксплуатацией пластиковых окон.

Заказывайте отделку балконов и лоджий по низким ценам на официальном сайте

Какие бывают виды отделки?

  • В зависимости от выбранного материала профиля, можно застеклить балкон пластиковыми окнами или алюминиевыми, деревянными. Последний вариант вообще отпал в последнее время, поскольку такие рамы менее долговечны, непрактичны и требуют большого ухода. Гораздо выгоднее его заменить ламинированным профилем под дерево.
  • В зависимости от назначения конструкции: холодное или тёплое остекление.
  • Для минимальной защиты (от шума, пыли, ветра), но долговечности материала, выбирают суперлёгкие и прочные алюминиевые конструкции. Их минус – большая теплопроводность.
  • Желая утеплить балкон или лоджию, заказывают его «тёплый» вариант (с утеплителем или стёкла с подогревом). Или же выбирайте отделку балкона ПВХ панелями. Недостаток последних – более тяжёлые конструкции.

Как остеклить балкон алюминиевым профилем?

Для этого определитесь, холодный профиль или с утеплителем больше подойдет для балкона. Понятно, что такие конструкции отличаются по цене. А дальше удобнее всего вызвать профессионального замерщика и заказать изготовление с установкой у профильной компании. Для функциональности и защиты весь заявленный срок службы очень важны правильная установка с выравниванием конструкций, профессиональная отделка балкона. Наша компания предлагает:

  • Бесплатный выезд замерщика.
  • Изготовление раздвижных конструкций в короткие сроки.
  • Установку без сквозняков, зазоров и трещин.
  • Материалы европейского качества и гарантии.
  • Остеклить лоджию пластиковыми рамами по низкой цене.

Желая установить пластиковые окна на балкон, нужно учитывать

  • Толщину каркаса и количество камер – чтобы стенки балкона могли выдерживать конструкцию, не расшатывались и не деформировались при открывании.
  • Функциональность стеклопакета и необходимую степень попадания света на балкон. В таком случае требуется хорошее освещение, чтобы освещать также квартиру через балкон.
  • Насколько основательное утепление балкона. Современные смарт- или термостёкла позволяют не только защитить помещение, но и предлагают дополнительный обогрев.
  • Важность защиты балкона от проникновения, использования противовзломной фурнитуры и т.д.

Связывайте с нами, чтобы заказать отделку балконов. Цена материалов от прямого производителя, комплексное выполнение работ с гарантиями обеспечивают доступные, выгодные услуги и длительную, надёжную службу конструкций.

Какие окна Вам подходят

Узнайте как за одну минуту сэкономить до 30% при выборе нового окна.

Подберем лучшее окно для Вас.

Пройди тест и получи 5000 рублей на покупку окон.

После прохождения теста, вызов мастера бесплатный.

1. Вы выбираете пластиковые окна для частного дома или квартиры?

Частный дом

Квартира

2. В какую комнату Вы выбираете окна?

Гостиная

Спальня

Детская

Кухня

Жилой балкон, лоджия, терасса

Не жилой балкон, лоджия, терасса

3. Приходится ли пользоваться обогревателями, когда на улице холодно?

Да

Нет

4. Ваши окна выходят на солнечную или теневую сторону?

Солнечная

Теневая

5. Необходима ли повышенная шумоизоляция для вашего окна?

Да

Нет

6. Какие пожелания по дизайну?

Стандартное окно

Окно цветное с одной стороны (внутренней или внешней)

Окно цветное с обеих сторон (внутренней и внешней)

Окно нестандартной формы

Наша программа рекомендует Вам к остеклению следующие комплектации окон:

Эконом
Профиль: REHAU Blitz 60 мм
Фурнитура: Geviss
Стеклопакет: стандартный
Цена от: 3750 руб.
Оптимально
Профиль: VEKA Proline 70 мм
Фурнитура: Geviss
Стеклопакет: энергосберегающий
Цена от: 5810 руб.
Премиум
Профиль: VEKA Artline 82 мм
Фурнитура: Roto
Стеклопакет: энергосберегающий+цветной
Цена от: 8300 руб.

Наши работы

Остались вопросы?
С удовольствием ответим на них!
Наши консультанты работают для Вас
ежедневно с 900 до 2000
Номер телефона
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне» Вы принимаете условия политики конфиденциальности в отношении обработки персональных данных.
Или обратитесь к нам по телефону: 8 (800) 333-55-62 (звонок бесплатный).