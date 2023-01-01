Теплое остекление балкона и лоджии

Для максимального использования полезной площади балкона и лоджии идеальным решением является теплое остекление. Оно предусматривает монтаж профильных систем VEKA, Rahau, KBE из пластика с теплопакетом (одно- или двухкамерным).

В компании можно заказать теплое остекление балконов и лоджий в Воронеже по низкой цене. В ходе монтажных работ используем оригинальные стеклопакеты и фурнитуру популярных брендов. Мы гарантируем высокое качество, оперативное обслуживание, ответственный подход к теплому остеклению. Наши низкие цены на теплое остекление балконов и лоджий обусловлено тесным сотрудничеством с производителями.

Когда на улице зима, на балконе или лоджии будет держаться комфортная температура, благодаря энергосберегающему ПВХ профилю, который не пропускает холод с улицы и сдерживает тепло в квартиры. Когда на улице −15°С, на балконе и лоджии с теплым остеклением температура будет достигать до +20°С. Герметичность всей конструкции надежно защищает квартиру от шума, пыли, сквозняков и дождей.

Преимущества

Максимальная теплосохранность.

Расширение полезной площади.

Абсолютная герметичность.

Максимальная шумоизоляция.

Защита от пыли, осадков, вредных веществ.

Доступная стоимость.